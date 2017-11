Manchester, cane alla sbarra per aver aggredito ciclista ma il giudice lo scagiona: "E' troppo grasso"

A salvare cane e padrone dalla condanna, il peso dell'animale, circa 45 chili. "E' morbidamente obeso", come hanno dichiarato i veterinari che hanno firmato la perizia: cammina solo lentamente, perché se corresse rimarrebbe senza fiato, ed è un cane-guida con una buona indole, incapace di mordere chiunque.



Mishka è entrato nella vita di Francis cinque anni fa, dopo che l'uomo era stato colpito da ictus e da allora ha perso l'uso della mano sinistra. "Non c'è niente di sbagliato in lui, se non che è in sovrappreso", ha commentato il padrone di Mishka, lodando il suo amore per gli umani e gli altri cani e confermando che ora è a dieta: "Mangia quanto prescritto dal veterinario, deve rincuniare ai miei dolcetti per perdere peso e scendere sotto i 40 chili".