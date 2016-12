Lazarus, il cane dimenticato in un fienile e così peloso da essere "diventato" una pecora

Lo hanno chiamato Lazarus perché è come se fosse risorto. Il povero cane era infatti segregato in un fienile da cui non riusciva a uscire a causa della sporcizia accumulata davanti alla porta. Per molto tempo è sopravvissuto senza che nessuno si occupasse di lui, in un tale stato di abbandono che il pelo gli era cresciuto a dismisura. Quando gli addetti del servizio veterinario della Virginia sono intervenuti, allertati per via dei lamenti, lo hanno trovato in condizioni incredibili: il cane aveva talmente tanto pelo da sembrare una pecora.