La Svezia ha una nuova stella del calcio: dopo Ibrahimovic ecco la mucca Lotta | Video

Vive in una fattoria di Backa, in Svezia, la nuova stella del calcio svedese. Tutti i riflettori sono per Lotta, una mucca che adora giocare a pallone. Ovviamente, non una semplice palla, ma quella da pilates, più adatta alla sua stazza. Il video postato su Facebook delle sue performance sui campi, in una sola settimana, ha ottenuto oltre due milioni e mezzo di visualizzazioni. Con grande stupore della sua allevatrice, che ora deve destreggiarsi tra copertine e interviste Tv. Chissà se arriverà anche l'ingaggio da qualche club?