Indonesia, l’incubo di delfinari e zoo

Striscia la Notizia documenta i maltrattamenti degli animali in Indonesia dove delfini, rettili e mammiferi vengono rinchiusi in strutture infernali. Dopo aver catturato illegalmente i cetacei, i circhi itineranti li costringono in attività totalmente contro natura solo per far divertire i visitatori. Le condizioni di vita per questi animali sono terrificanti: i delfini vengono rinchiusi in vasche piccolissime e viaggiano per ore e ore in camion claustrofobici.



La situazione, però, non migliora neanche negli zoo sedentari. Secondo le organizzazioni internazionali, il 98% dei circa 150 parchi biologici è in condizioni inaccettabili: gli animali sono denutriti e alla mercé dei turisti che lanciano contro di loro sigarette e li prendono a bastonate. Orsi, elefanti, coccodrilli e tanti altri continuano ad essere costretti a vivere di stenti e di maltrattamenti senza che nessuno intervenga.