Il riccio Biddy è morto: l'annuncio su Instagram

17:06 - La notizia che non avrebbero mai voluto leggere è arrivata via Instagram: il riccio Biddy è morto. Gli oltre 600mila fan che seguivano l'animaletto giramondo hanno letto con le lacrime agli occhi l'annuncio postato dai proprietari: "Questo è un post molto difficile da scrivere che rompe i nostri cuori. Il nostro piccolo amico appuntito è scomparso domenica 1° marzo. Biddy sembrava migliorati, ma poi all'improvviso le sue condizioni sono peggiorate. Crediamo che sia stato il cancro a portarselo via. Siamo grati per tutto il tempo che abbiamo trascorso con lui prima che ci lasciasse. Vogliamo ringraziare tutti voi per aver seguire Biddy e le sue avventure. E' stato davvero sorprendente vedere persone provenienti da tutte le parti del mondo, condividere e commentare le sue foto. Non avremmo potuto chiedere un riccio migliore. Biddy era una grande parte della nostra famiglia e ora ci mancherà molto".