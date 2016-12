I cani ci capiscono: lo dimostra una ricerca scientifica

I due scienziati hanno pronunciato parole di incoraggiamento come "super", "bravo", "ottimo", assieme a espressioni più neutre come "pertanto" e "nemmeno". Il tutto, variando il tono della voce. La combinazione ha permesso di dimostrare che l'emisfero sinistro, che registra il significato dei vocaboli, si attivava a prescindere dall'intonazione. Ciò dimostra che i cani sono in grado di capire il senso dei vocaboli.