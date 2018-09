Grecia, l'isola che cercava un accarezzatore di gatti ha deciso: la fortunata è una californiana

Il post - "Probabilmente non avreste mai pensato che sarebbe arrivato questo giorno, ma abbiamo trovato la persona giusta per noi - si legge nel post pubblicato dalla responsabile dell’associazione - Non volevamo più rimandare questa decisione - siamo sicuri al 100% della nostra scelta e ci sentiamo felici e onorati di presentarvi Jeffyne Telson, fondatrice e presidente di ResQcats a Santa Barbara, in California. Ha gestito con successo il suo centro di recupero per gatti dal 1997 ed è una qualità da non sottovalutare per il salvataggio, la cura e l’adozione di gatti e gattini randagi e abbandonati nella zona. Negli ultimi 21 anni ha salvato e trovato casa per quasi 3mila gattini! So che porterà un mondo di esperienza al nostro salvataggio in Grecia e penso che la sensazione sia reciproca quando dico che non vediamo l’ora di imparare molto l’uno dall’altro. Ci sono già rispetto e affinità reciproci e la sensazione di esserci conosciuti da sempre. Non vediamo l’ora di lavorare insieme, Jeffyne arricchirà la nostra vita (e parlo di gatti e umani). Lei ha una straordinaria struttura alle spalle. Sarà con noi per il periodo invernale fino a primavera e poi tornerà alla sua struttura. Nel frattempo, suo marito rimarrà nella loro struttura in California ed è stato invitato a visitare Jeffyne in Grecia ogni volta che lo desidera".



In una teleconferenza fissata per domenica 23 settembre alle 19, la responsabile racconterà cos’è successo dopo aver pubblicato l’annuncio: dalla proposta di un film arrivata direttamente da Hollywood alla proposta di una nuova offerta di lavoro fino ai piani per il futuro dell’associazione.