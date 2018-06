Unità felina in azione: in Michigan arruolato il nuovo gatto poliziotto

Agente Donut, segni particolari: felino. E' un gatto di quasi tre mesi il nuovo titolare dell'Unità Felina del Dipartimento di Polizia di Troy, in Michigan. Il cucciolo è stato adottato dal gattile della locale sezione di Humane Society, associazione animalista americana, come il suo predecessore, Badges I, e subito è stato "arruolato" per il suo speciale compito di pet therapy per tutti i colleghi in divisa. E' infatti la mascotte del commissariato: corre e gioca negli uffici, ha il suo stemma e gira anche sulle volanti. Effetto terapeutico assicurato