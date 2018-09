Trieste, un ora di lavoro per riportarlo in superficie: in salvo cane inghiottito da una cavità naturale

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Un'ora di lavoro senza sosta, corde, carrucole, tanta forza di braccia e tutto il necessario per recuperare un cane di grossa taglia che, durante una passeggiata nei boschi con il suo padrone, era finito in una cavità naturale a San Dorligo della Valle (Trieste). L'animale era precipitato a 15 metri di profondità e il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso il suo recupero. Una volta in salvo, il cane è stato riaffidato al proprietario