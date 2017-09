In bilico sul cavalcavia della Statale Flaminia all'altezza di Prima Porta, a Roma, aveva attirato l'attenzione degli automobilisti in transito. Quella capretta che saltellava sul cornicione rappresentava un pericolo non solo per se stessa. Così i vigili del fuoco, bloccando il traffico, e con l'aiuto della forestale, sono riusciti prima a narcotizzarla e poi a portarla in salvo