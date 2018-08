Il lutto di mamma orca: ha portato con sé il cucciolo morto per due settimane

E' durato più di due settimane il lutto di un'orca che non riusciva a rassegnarsi alla morte del suo piccolo appena nato e così l'ha portato con sé per giorni spingendolo con il muso. Ad avvistare il comportamento del mammifero del mare sono stati i ricercatori del Centre for Whale Research di Washington che sorvegliano il tratto di mare tra British Columbia e Alaska. La mamma orca ha lasciato andare il suo cucciolo dopo 17 giorni quando ha cominciato a decomporsi per raggiungere nuovamente il suo gruppo. Il team di ricercatori si è detto sollevato dal comportamento dell'orca: il mammifero sta tornando alla normalità e mostra un atteggiamento amichevole con i compagni.