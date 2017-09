Guai in vista, gli animali che finiscono "in trappola" da soli

Da un gabbiano con una fetta di pane incastrata nel becco a una capra rimasta appesa sui fili della luce: sono solo alcuni esempi di animali finiti "in trappola". In alcuni casi, come quello del cagnolino rimasto bloccato sul tetto, sono le stesse bestiole a cacciarsi da sole nei guai. Altre volte, invece, i poveri animali sono vittime innocenti di oggetti lasciati dall'uomo. A farne le spese, tra gli altri, è un orso che non riesce a sfilare dal suo muso un birillo utilizzato per le indicazioni stradali.