Benevento, muore di fame e d inedia legato a un albero: la tragica fine di un piccolo pony

E' morto probabilmente "d'inedia, di fame, di sete, legato a un albero, nascosto bene alla vista, dimenticato". E' stato triste il destino di un piccolo pony a Sant'Agata Dei Goti (Benevento), così come descritto sulla pagina Facebook del Coordinamento Provinciale Benevento FareAmbiente di Pannarano. Lo ha trovato una volontaria con il suo cane, "disteso su una cunetta di terra, intorno il solco circolare nella terra che ha scavato nelle settimane per tentare di slegarsi, di fuggire, di liberarsi". Un'altra storia di crudeltà ai danni di un animale indifeso. Per lui le guardie ecozoofile locali chiedono giustizia. "Per parte nostra - continua il post che diffonde con tanto di foto l'accaduto - abbiamo fatto la solita denuncia contro ignoti, chiamato le autorità (carabinieri forestali, vigili urbani) che hanno fatto intervenire la Asl, la quale ha organizzato in giornata il trasferimento del corpo all'inceneritore". "Provvederemo anche a fare un esposto alla magistratura sempre, purtroppo, contro ignoti - si legge ancora, - chiedendo il riconoscimento di uccisione di animale con l'aggravante della crudeltà. Non servirà a molto, lo sappiamo tutti. Non servirà neppure risalire al proprietario del terreno, indagine che stanno svolgendo i carabinieri, perché non sapremo mai chi è l'aguzzino del piccolo pony"