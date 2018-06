Aperitivo a quattro zampe, a Londra c è un hotel che serve cocktail per cani

Dalla Poochie Colada, a base di cavoli e broccoli mescolati con latte di cocco, al Ginger Tails, una bevanda realizzata con zenzero fresco e acqua tonica, passando per il Bubbly Bow Wow, realizzato con un Prosecco speciale e succo di mirtilli: sono alcuni dei cocktail per cani serviti in un esclusivo hotel di Londra, specializzato in "happy hour" per animali domestici. Ogni bevanda del menu è rigorosamente priva di alcol, preparata da nutrizionisti canini e proposta all'interno di eleganti ciotole.