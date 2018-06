Alghero, cane lanciato dal ponte: "Aiutateci, chi è stato deve pagare"

"E' stato picchiato o investito, ma non bastava: lo hanno anche lanciato da un ponte, in pieno giorno. Il cane è vivo (per miracolo) ma un gesto simile non può passare nel dimenticatoio e chi lo ha commesso deve pagare". E' disperato l'appello lanciato su Facebook del Canile Primavera di Santa Maria La Palma (Alghero), come disperate erano le condizioni del meticcio di grossa taglia vittima di tanto orrore. E' stato ribattezzato Calich e al momento è in cura presso la clinica universitaria di Sassari: ha subito un importante intervento e ora si spera possa tornare a camminare. A chiamare per lui i soccorsi un pescatore che si trovava sulle sponde del Rio Barca e che ha sentito un tonfo. I volontari del canile annunciano di presentare una denuncia ai carabinieri e si appellano a chiunque abbia visto qualcosa