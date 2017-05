10 aprile 2017 17:20 Forlì, torna a casa dopo tre anni il carlino rubato a 300 chilometri di distanza Minù era stata rapita dal giardino della sua abitazione a Forlimpopoli, provincia di Forlì-Cesena, ed era finita a Gallicano (Rm): il controllo del microchip, dopo una segnalazione per maltrattamenti, le ha fatto ritrovare i suoi padroni

La storia di Minù ha dell'incredibile: sparita dal giardino di casa a Forlimpopoli, nella provincia di Forlì-Cesena, è ricomparsa tre anni dopo in un'abitazione di Gallicano (Rm), a 330 chilometri dal luogo della scomparsa, dove era tenuta in cattive condizioni. Una brutta avventura per questo carlino che è potuto ritornare tra le braccia dei suoi padroni grazie alle guardie zoofile di Oipa intervenute dietro segnalazione. Così è stato verificato il microchip della cagnolina e si è potuto risalire ai suoi padroni, che l'hanno attesa in lacrime alla stazione di Bologna.

"I furti di cani, soprattutto di razza, da giardini, automobili o fuori dai negozi, sono un fenomeno in crescita perché gli sbocchi criminosi, dall'accattonaggio alla riproduzione scopo vendita, sono purtroppo molteplici – spiega Claudio Locuratolo, coordinatore guardie zoofile Oipa Roma. – Ecco perché invitiamo a non lasciare mai il proprio cane incustodito e a ricordare che il microchip, come in questo caso, fa la differenza tra un cane perso per sempre e un cane che può riabbracciare la sua famiglia".