Florida, squalo ha uncino in pancia: un sub gli salva la vita

Tanto coraggio e molta compassione: sono questi i sentimenti che deve aver provato Josh Eccles, un sub che, immerso nelle acque di Jupiter, in Florida, all'improvviso si è trovato davanti agli occhi uno squalo. L'animale, sofferente a causa di un uncino che aveva in pancia, è stato salvato dall'uomo, ripreso dall'amico fotografo Chris Maddeford. La scena è subito finita su You Tube provocando applausi ed ammirazione per il gesto audace.