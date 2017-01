Firenze, gatto torna a casa dopo aver percorso 140 chilometri in due anni

In quasi due anni sulle sue zampe ha percorso 140 chilometri fino ad andare a miagolare davanti alla sua casa di Scandicci, Firenze. E' la storia del gatto Ogghy raccontata da Il Corriere fiorentino: il felino era scomparso nell'estate del 2015 durante una vacanza in Maremma e quando la sua padrona, Bella Pezzoli, se lo è ritrovato davanti qualche giorno fa, malconcio e smagrito dagli stenti, non poteva credere ai suoi occhi: "E' lui, è Ogghy".