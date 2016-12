Figo, il cane eroe: per salvare la padrona cieca si butta sotto il bus

La sua zampa, finita sotto le ruote dello scuolabus, è molto compromessa, ma Figo si rimetterà. E d'altra parte il coraggio certo non manca a questo golden retriever che si è tuffato per salvare la sua padrona non vedente da un brutto incidente stradale. E' successo a Brewster, vicino a New York: la signora Audrey stava attraversando la strada, con al guinzaglio il fido cagnolone, quando uno scuolabus stava per travolgerla.