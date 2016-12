Ecco Sogno, il primo cane ad entrare in Parlamento

E' Sogno il primo cane a entrare in Parlamento. Al guinzaglio della sua padrona, l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, ex ministro di Forza Italia e presidente della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, il meticcio è il simbolo della protesta contro la riforma costituzionale che non ha tenuto conto della tutela degli animali domestici.

E' entrato scodinzolando e tutto impettito alla Camera dei deputati, Sogno, in rappresentanza dell'oltre 43% di famiglie italiane che ospitano nella loro casa un animale da compagnia, per chiedere maggiore tutela.



Tema, questo, - come denuncia Michela Vittoria Brambilla, - non affrontato nella riforma costituzionale e argomento che il governo sembra trattare nel verso contrario, rispetto agli altri Paesi europei. Come? Depotenziando il valore della biodiversità abolendo il corpo forestale e depenalizzando alcuni reati contro gli animali.