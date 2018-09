Una giornata per celebrare l'amicizia tra uomo e cane, una festa per i nostri amici a quattro zampe. Con questo spirito Michela Vittoria Brambilla ha ideato e organizzato il " Dog Lovers Day " che si tiene a Milano . Durante l'iniziativa verranno premiati i cani eroi - del soccorso alpino e dei vigili del fuoco - che si sono contraddistinti per il loro coraggio.

“Interpreto il pensiero di milioni di italiani che credono che i nostri cani, gatti, e tutti i nostri animali debbano essere considerati membri delle famiglie a tutti gli effetti. Come tali devono essere sostenuti e devono vedere rispettati i loro diritti”, ha detto la Brambilla, presidente della Lega italiana per la difesa degli animali.



Prenderanno parte alla festa anche i cani che hanno aiutato i vigili del fuoco nei soccorsi dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. E le famiglie che hanno adottato i cuccioli di Luce, la cagnolina seviziata in Calabria, che, soccorsa dai volontari, è riuscita, in coma, a partorire i suoi piccoli prima di spegnersi. Ci sarà la premiazione degli "eroi a quattro zampe". L'iniziativa è anche un'occasione per sensibilizzare sull'adozione nei canili dove ci sono centinaia di animali che cercano e daranno amore.