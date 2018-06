25 giugno 2018 13:08 Dalla Gran Bretagna arrivano birra e prosecco per cani e gatti Non sono bevande alcoliche, ma vengono ottenute tramite un infuso di erbe con lʼaggiunta di sostanze nutrienti. Le bottiglie sono del tutto simili a quelle vere

C’era il gelato per cani, poi un’intera pasticceria per gli amici a quattro zampe. Ma forse, proprio come i loro compagni umani, vogliono anche birra e vino. E così un’azienda britannica li ha accontentati. Ma che i padroni non si spaventino, non c’è nulla di alcolico. Si tratta di bevande ottenute con un infuso di erbe, mischiate a sostanze nutrienti e vitamine. Le bottiglie però sono del tutto identiche a quelle delle comuni birre, così ora il compagno di bevute potrà essere anche il proprio cane.

Sono state ideate da un'azienda britannica con sede nella contea del Cambridgeshire. La birra non è alcolica ed è ottenuta senza l’aggiunta di anidride carbonica. Contiene però una famosa bevanda britannica, il Dandelion and Burdock, a base di tarassaco e bardana, per migliorare il sapore.