Colombia, cane abbandonato per un mese all'aeroporto muore di crepacuore in attesa del suo padrone

Abbandonato in aeroporto per più di un mese, ha aspettato che il suo padrone tornasse a prenderlo. Ma non è accaduto. Quando ha realizzato che il proprietario non sarebbe mai arrivato, ha iniziato a soffrire di depressione, ha smesso di mangiare ed è morto di crepacuore. È la storia di un cagnolino, ribattezzato “Nube Viajera”, “Nuvola viaggiatrice”, dallo staff dello scalo. È accaduto all'aeroporto internazionale Palonegro de Bucaramanga, in Colombia.