California, il bulldog Zsa Zsa eletto "il cane più brutto del mondo"

Ha una lingua molto lunga e la deve trascinare con sé perché, probabilmente, non ha più denti che possano sostenerla. Non solo, ma le sue zampe anteriori sono storte. Grazie a queste caratteristiche Tsa Tsa si è aggiudicata la coppa per il cane più brutto del mondo 2018 . Ogni anno a Petaluma, California, si tiene il contest canino che assegna mille dollari in premio all'esemplare più bizzarro. Quest’anno il vincitore è un bulldog del Minnesota .

Sgraziata e con le zampe storte, ma per la sua padrona: "She is beautiful", è "bellissima". Ora seguirà il destino dei vincitori delle edizioni precedenti: un fenomeno del web, ospitato in molte trasmissioni televisive. Nell’attesa di capire come la sua mamma umana vorrà spendere i mille dollari di premio.