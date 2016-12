22 dicembre 2014 Brescia, chow chow truccati da panda al circo: denunciato il proprietario Il Corpo forestale è intervenuto dopo alcune segnalazioni. I cuccioli, visitati dai veterinari, hanno un'eccessiva lacrimazione causata dall'esposizione ai flash Tweet google 0 Invia ad un amico

18:28 - Blitz del Corpo forestale all'Orfei Circus, a Brescia, dove gli agenti hanno sequestrato due cuccioli di chow chow truccati da panda e denunciato il proprietario della struttura (altra compagnia rispetto al Moira o al Nando Orfei) per falsa documentazione: i cani hanno due passaporti falsi e un'età inferiore rispetto a quella esibita nei documenti. Il Corpo forestale ora valuta anche i reati di maltrattamento di animali, i due chow chow hanno un problema di eccessiva lacrimazione a causa della continua esposizione ai flash, e di truffa ai danni degli spettatori. I due finti panda infatti erano esibiti al pubblico, in particolare ai bambini, per fare foto a pagamento.