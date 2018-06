Brasile, cane aspetta tutti i giorni il padroncino disabile: ecco come lo accoglie al suo ritorno da scuola

Tutti i giorni la stessa, commovente, scena. Il cane aspetta il ritorno a scuola del suo padroncino disabile ed è una festa da immortalare in un video. Così le immagini, postate su Facebook, fanno subito il giro dei social network con una pioggia di like. La storia è quella di un bimbo di sei anni di Almirante Tamandare, nello Stato del Paraná, in Brasile, costretto dalla nascita sulla sedia a rotelle. Il suo amico a quattro zampe attende l'arrivo dello scuola bus per salire sul mezzo e da qui inizia la gioiosa accoglienza, fino al rientro a casa.