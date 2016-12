Borneo, affamatissima ma agguerrita: ecco mamma orango che difende il suo cucciolo

Immagini tenerissime e strazianti allo stesso tempo quelle che arrivano dal Borneo, dove una mamma orango e il suo cucciolo sono stati strappati da morte certa dopo che nella regione diversi incendi hanno bruciato gran parte della foresta, lasciando senza cibo gli animali. Mamma Nam era talmente denutrita che non riusciva neppure più a produrre latte per il suo cucciolo. I veterinari hanno riferito che si tratta del peggior caso di denutrizione fra oranghi incontrato finora.

Madre e cucciolo sono stati portati nel centro di riabilitazione per oranghi di Ketapang. Un'impresa solo apparentemente facile: nonostante la debolezza, per far scendere Nam, agguerritissima nel difendere il suo piccolo, dall'albero a cui era aggrappata sono stati necessari 3 dosi di sonnifero.



Foto©International Animal Rescue/IBERPRESS