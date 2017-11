Axel, cane antidroga di Sassuolo va in pensione e cerca casa

Dovrà andare in pensione Axel , il cane antidroga specializzato nella ricerca di stupefacenti in servizio alla polizia municipale di Sassuolo . Dopo quasi sette anni di carriera, l’amico a quattro zampe dovrà essere messo a riposo a causa di un problema di salute. Nei giorni scorsi, infatti, è arrivato il certificato del veterinario. Unica cura: il riposo. Ora il cane cerca una casa: l’amministrazione comunale ha deciso di renderlo adottabile . Lo riporta Il Resto del Carlino.

Il certificato del veterinario - “Le proiezioni effettuate hanno evidenziato una grave spondilosi del tratto toracico lombare (una malattia della colonna vertebrale, ndr). Tale patologia non è curabile chirurgicamente, ma solo controllabile con riposo e somministrazione di antinfiammatori al bisogno”: questo il responso del veterinario, contattato dall’amministrazione comunale vista la sofferenza del cane.



L'adozione - La corsa per l’adozione è già partita. Per diventari i nuovi proprietari di Axel sarà necessario compilare un modulo di candidatura, reperibile sul sito Internet del Comune di Sassuolo. A selezionarli e a decidere saranno gli agenti che tutti questi anni sono stati a stretto contatto con l’amico a quattro zampe.