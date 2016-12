Usa, dibattito su cannabis curativa per i pet

- Gatti sballati, cani fusi, cavalli "fattoni". Oltreoceano si sta aprendo una discussione sulla somministrazione di droghe agli animali domestici. Ma solo per scopi medici. Il veterinario californianocrede fermamente nell'utilizzo terapeutico della marijuana nei cuccioli ammalati. Negli Stati Uniti, alcuni Stati autorizzano per legge l'uso terapeutico della marijuana, mentre in Italia è vietato.

Come riportato dal sito "Mother Jones", Kramer ha detto: "Penso che ci siano molti benefici terapeutici". Il medico qualche anno fa ha scoperto che le sue tisane casalinghe a base di cannabis aiutavano il suo cane, l'husky Nikita, a combattere il dolore e a riacquisire l'appetito quand'era sfinito dal cancro.Al di là della diffusione delle leggi sull'uso terapeutico della droga nella nazione a stelle e strisce, la marijuana rimane ancora un tabù nell'ambito della veterinaria. Le riviste mediche specializzate destinate ai dottori dei cuccioli non pubblicano alcuno studio a riguardo e Kramer è uno dei pochi veterinari che ne discute. Sottolinea che una grande mole di studi medici sugli effetti della cannabis è stata effettuata su ratti e animali come sostituti degli umani, suggerendo che "i mammiferi hanno gli stessi recettori dei cannabinoidi degli uomini e ne beneficiano negli stessi modi".Attraverso il suo sito VetGuru.com e i sondaggi distribuiti, il medico ha collezionato 500 casi, la maggior parte dei quali con un riscontro positivo, in base a quanto dichiara. La maggior parte delle persone ha usato la cannabis per curare cani e gatti da dolore, convulsioni e infiammazioni derivate dall'artrite. Circa il 20% delle chiamate che arrivano allo studio del dottor Kramer sono di altri veterinari che vogliono sapere di più sull'argomento. La cannabis ha forse una cattiva reputazione tra i veterinari per la possibilità di overdose. Kramer, argomenta: "Le persone dovrebbero trasmettere ai propri cuccioli qualsiasi cosa trovano efficace per se stesse".