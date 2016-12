Scontro in tribunale per Obie, il bassotto più grasso del mondo

- Tutti vogliono Obie, tanto da scontrarsi di fronte a un giudice. In Oregon è iniziato la lotta per ottenere la custodia esclusiva di questo bassotto considerato il più grasso del mondo. Le due persone che hanno salvato l'animale hanno deciso di combattere in aula dopo che il cane ha raggiunto la fama internazionale.

L'animale era stato salvato a settembre dall'Oregon Dachshund Rescue Inc. e poi affidato alle cure di Nora Vanatta, una veterinaria dell'Oregon. George Duckler, avvocato di un organizzazione no-profit, ha invitato Nora a restituire il cane. Secondo lui il medico non sta aiutando Obie, ma si sta servendo di lui solo per farsi pubblicità nella vendita di prodotti per cani. La donna non ha nessuna intenzione di separarsi dal bassotto e non manca di ricordare agli smemorati che, grazie alle sue cure, Obie ha già perso più di quattro chili.

Duckler però non ci sta e ha minacciato la donna: se non riconsegnerà il cane nel giro di pochi giorni, questo le verrà sottratto e sarà riportato all'Oregon Dachshund Rescue Inc. La prima udienza per redimere la discordia è fissata il 29 ottobre di fronte a un giudice.