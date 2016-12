foto Dal Web 10:48 - Per i biologi si ciba soltanto di frutta con guscio, ma per i pescatori della Papua Nuova Guinea il pesce Pacu è conosciuto soprattutto come "ball cutter" per la sua particolare predilezione per i testicoli. Si tratta di un piranha molto vorace, che ha fatto capolino anche nel lago Lou Yaeger, nell'Illinois. - Per i biologi si ciba soltanto di frutta con guscio, ma per i pescatori della Papua Nuova Guinea il pesce Pacu è conosciuto soprattutto come "ball cutter" per la sua particolare predilezione per i testicoli. Si tratta di un piranha molto vorace, che ha fatto capolino anche nel lago Lou Yaeger, nell'Illinois.

Il Pacu può pesare fino a 55 kg ed è fornito di una dentatura molto robusta, del tutto simile a quella umana. Ma non è famoso per questi motivi. Nel 2011 in Papua Nuova Guinea è stato infatti protagonista di alcune singolari aggressioni mortali. Nel dettaglio, stando alle testimonianze, il pesce ha assalito almeno due pescatori mentre nuotavano azzannandoli ai testicoli.



"La gente del posto ha riferito che questo pesce in acqua si comporta come un essere umano e che il suo morso non lascia scampo", ha spiegato il sovrintendente del lago Lou Yaeger, Jim Caldwell. Bagnanti avvertiti.