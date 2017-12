Al circo di Vladivostok fanno esibire leonesse obese: è polemica

La prima serata della nuova stagione del circo di Vladivostok, in Russia, è stata sporcata dalle polemiche. La tanto attesa esibizione di tigri e leoni, infatti, ha lasciato i presenti a bocca aperta. Le leonesse in gabbia, impegnate negli esercizi di equilibrio, apparivano "obese" e fuori forma, mentre ubbidivano ai comandi dell'addestratore (in stampelle). Così, dal tendone la polemica che ha investito la salute dei felini è rimbalzata di media in media, anche all'estero, finché la direzione dell'ente ha dovuto dare una pubblica giustificazione: "Le leonesse hanno partorito, non c'è da preoccuparsi". Basterà a placare la bufera?