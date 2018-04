Addio a Jimmy, il cane anti-esplosivo del contingente italiano in Libano

Se ne è andato dopo dieci anni di servizio per un malore: il soldato a quattro zampe Jimmy, più noto come Gamain, era il più amato componente della divisione cinofila italiana di stanza in Libano, specializzato nell'individuare gli esplosivi. A dare la notizia, un tweet dello Stato Maggiore della Difesa .

L'eroe a quattro zampeIl coraggioso Jimmy era un pastore belga Malinois di 11 anni. Selezionato per le sue capacità dal nucleo cinofilo quando era ancora un cucciolo, il quattro zampe aveva superato un corso di un anno di addestramento in cui si era specializzato apprendendo i trucchi del mestiere. Aveva imparato il trasporto tattico su qualsiasi mezzo militare, l’elisbarco e elimbarco.



Sarebbe andato a breve in pensione e, come spesso accade, avrebbe trascorso la sua vecchiaia con il suo padrone e compagno di "carriera". Jimmy, infatti, da autentico veterano, aveva "combattuto" sempre al fianco del suo militare di riferimento in sei missioni all’estero, in Afghanistan, in Kosovo e, infine, in Libano.