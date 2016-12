31 maggio 2014 Venezia, si rivedono i fenicotteri rosa Avvistate e monitorate oltre 2.000 coppie. Novità la colonizzazione delle barene artificiali costruite in occasione della realizzazione del sistema Mose Tweet google 0 Invia ad un amico

16:43 - I fenicotteri rosa tornano a mostrarsi in tutta la loro bellezza e lo fanno nella laguna veneziana. Sono oltre duemila le coppie monitorate ma la novità più interessante è che, questa volta, hanno colonizzato le barene artificiali costruite nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia e quelli complementari per la realizzazione delle barriere mobili del Sistema Mose. A commentare questo fenomeno il biologo naturalista l'equilibrio lagunare della città veneta, Francesco Scarton: "Dal 2009 al 2012 i casi di nidificazione di fenicotteri nella laguna di Venezia sono rimasti saltuari e solo lo scorso anno una colonia di grandi dimensioni si è riprodotta con successo. Le valli sono state scelte, molto probabilmente, per la buona disponibilità alimentare e per l'assoluta tranquillità". Da circa vent'anni, infatti, sono in corso i lavori di riequilibrio dell'ecosistema e, la presenza di varie comunità di uccelli nella laguna, indica come l'opera stia dando i suoi frutti.