12 giugno 2014 Nel Veronese nato un panda rosso

Webcam lo riprende nel suo nido Lo stratagemma consentirà di analizzare il comportamento della mamma e del cucciolo nei primi mesi di vita, periodo del quale si sa molto poco

15:20 - Al Parco Natura Viva di Bussolengo, nel Veronese, è nato un cucciolo di panda rosso, e lo staff del parco ha collocato una webcam in uno dei nidi per poter osservare il comportamento della mamma nei primi delicatissimi vita del piccolo. Dati che andranno poi a integrare quel poco che si sa sui primi mesi di vita dei piccoli della specie.

La mamma Lin, nata nel parco nel 2010, aveva già partorito un primo piccolo nel 2012 ma dopo i primi due mesi di vita non era stata in grado di allevarlo: il cucciolo era così stato accudito dallo staff del parco e poi trasferito in Francia. Adesso il comportamento della madre e del piccolo panda vengono monitorati continuamente: Lin trascorre molto tempo con il piccolo, che alla nascita è totalmente dipendente da lei, accudendolo, allattandolo e tenendo pulito il nido.