3 luglio 2014 La Spagna dice addio alle strade sporche

Installate le prime toilette per cani Esperimento-pilota presso il comune di El Vendrell, vicino a Tarragona, da sempre in prima linea contro i padroni che non raccolgono i bisogni dei loro amici a quattro zampe

15:31 - Una vera e propria toilette a cielo aperto, con tanto di collegamento alla rete fognaria e a quella idrica. El Vendrell, cittadina di 36mila abitanti poco lontana da Tarragona, in Spagna, dichiara guerra ai bisogni dei cani installando wc pubblici destinati ai quadrupedi. Il dispositivo è il risultato di uno studio decennale sulle abitudini e i comportamenti dei cani. Gli amici a quattro zampe apprezzeranno?

Il funzionamento è semplicissimo e del tutto simile a quello dei tradizionali wc: quando i cani hanno finito, i loro padroni dovranno azionare i getti d'acqua che puliranno immediatamente la toilette rendendola pronta per un nuovo utilizzo.



El Vendrell, come diverse altre città della Spagna, già da tempo ha dichiarato guerra ai bisogni dei cani. Basti pensare che il padrone che non li raccoglie viene sanzionato con un multa di 750 euro.