I comuni liguri si uniscono: no alle gare offshore per salvare le balene

18:39 - Nell'ultimo periodo alcune specie di balene sembrano gradire il bellissimo Mar Ligure ma non possono dormire a sonni tranquilli per via delle gare offshore che si tengono in quell'area. A contrastare questo fenomeno ci hanno pensato ventidue comuni costieri della Liguria. Accanto al tricolore, isseranno la Bandiera Pelagos, il vessillo che distingue i difensori delle balene. Sono tanti i fattori di rischio che minacciano la sopravvivenza dei cetacei: l'inquinamento , il rumore eccessivo, e il pericolo di collisione con le grandi navi che solcano le nostre acque. Anche il trasferimento della Concordia dal Giglio a Genova desta molte preoccupazioni. Come spiega Sabina Airoldi, dell'associazione Tethys :"Per salvare questi magnifici animali , il primo passo da compiere è bandire le gare offshore: bolidi sportivi che sfrecciando sulle vicino alla costa, mettono in pericolo i cetacei che popolano il nostro mare. Questo sarà solo il primo passo ma non basterà e noi andremo avanti".