Giappone, come cane e gatto? L'insolita amicizia di Ichimi e Ponzu

08:42 - E' decisamente arrivato il momento di rivedere il significato dell'espressione "come cane e gatto". Almeno in Giappone e almeno stando a Ichini, un micio, e Ponzu, un golden retriever. Ichimi è stato trovato dal padrone di Ponzu dopo che era stato abbandonato a poche ore dalla nascita. L'uomo, assieme al suo fedele amico a quattro zampe, ha iniziato a curarlo. Non è stato necessario ripeterlo due volte, Ponzu si è subito buttato nella sua nuova avventura in veste di padre adottivo, ed ecco il risultato...