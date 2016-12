12:21 - Charlie rientra decisamente nella categoria miglior amico dell'uomo: questo beagle infatti non solo passa il tempo a fare compagnia al suo piccolo amico, ma si preoccupa decisamente che sia sereno... anche a costo di dover fare un esame di coscienza. Dopo avergli infatti portato via un pupazzo, Charlie si è decisamente pentito, ed ecco come ha rimediato...