13:24 - Il film "Il meraviglioso mondo di Amélie" ci aveva fatto amare un nano da giardino che "viaggiava" senza sosta e "spediva" le foto catturate in giro per il mondo. A quel famoso gnometto si sono forse ispirati Toni DeWeese e Tom Unterseher, i proprietari di Biddy, un piccolo riccio ormai star di Instagram, il social network delle fotografie. I due Tom coinvolgono l'animaletto in continui viaggi e lo hanno trasformato nel protagonista di tutti i loro scatti. Tra i monti, al mare, nei boschi, non c'è posto dove Biddy non sia stato. Con la sua faccia simpatica, la linguetta impertinente e le zampine rosa ha conquistato la simpatia di quasi 400mila fan che impazziscono per le sue avventure.