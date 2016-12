Tgcom24 >

Rupee, il primo cane che ha scalato l'Everest 13 novembre 2013 Rupee, il primo cane che ha scalato l'Everest Salvato da una discarica in India da Joanne Lefson, il meticcio di otto mesi ha raggiunto il campo base del monte più alto del mondo a 5.181 metri sul livello del mare. La padrona: "Che emozione vederlo giocare per la prima volta sulla neve"

14:25 - Si chiama Rupee, ha 8 mesi, ed è il primo cane che ha scalato la montagna più alta del mondo, l'Everest. Solo poche settimane fa si aggirava sconsolato e disidratato per una discarica di Ladakh, nel Nord dell'India. E' lì che Joanne Lefson lo ha trovato e adottato. Per poi portarlo con sé fino al campo base del monte himalayano, a 5.181 metri sul livello del mare.

"E' stato emozionante osservare Rupee che, per la prima volta nella sua vita, vedeva la neve e correva sui prati imbiancati" racconta emozionata Joanne, sudafricana ex giocatrice professionista di golf.



Per lei non si tratta della prima impresa condivisa con un amico a quattro zampe. Con il suo primo cane, Oscar, ha girato il mondo. E le foto dei due, sulla Torre Eiffel a Parigi come ai piedi della Muraglia cinese, hanno fatto il giro del web. Ora tocca a Rupee conquistare i cuori del popolo della Rete.