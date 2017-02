"Non lasciarmi da solo", cucciolo di panda si aggrappa alla gamba del suo custode

"Dove vai? Vieni qui, non lasciarmi da solo": se avesse la facoltà di parola, questo cucciolo di panda direbbe probabilmente questa frase, mentre si aggrappa alla gamba del suo custode. L'uomo si prende cura del piccolo animale all'interno della riserva cinese "Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding", ma il suo lavoro viene continuamente interrotto proprio dal suo tenerissimo amico. "Non adesso, sto lavorando", avrà sicuramente pensato il custode. Ma il cucciolo non può proprio farne a meno di abbracciare il suo amico umano e non lo lascia libero nemmeno per un secondo.