“Viva Riccione – Il tuo Natale al mare”: la musica grande protagonista

“La rassegna “Dai cori al cuore” continua a rappresentare un momento significativo per l’intera comunità, un’occasione per vivere la musica come linguaggio universale capace di unire emozioni, persone e generazioni – osserva la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa –. Quest’anno sono otto i concerti in programma, che accompagneranno i momenti più belli delle festività natalizie e avranno per protagoniste le realtà corali e musicali del nostro territorio, pronte ad arricchire il tessuto culturale della città in una grande festa condivisa. Attraverso voci e melodie, giovani talenti e artisti affermati offriranno al pubblico momenti di intensa suggestione, diffondendo messaggi di pace, armonia e serenità nella magia del Natale.”