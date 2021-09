Toscana outdoor: cinque giorni di avventure e meditazione

Una vera festa per chi è appassionato di trekking, escursioni, ma anche climbing, mtb, yoga e meditazione, slackline e highline, tiro con l’arco, bushcraft, attività per bambini e famiglie e, ovviamente, running, con il montanaro trail, gara anch'essa alla 8^ edizione, che propone un percorso di 24 Km in uno scenario spettacolare dell'Appennino Tosco-Emiliano.



Ricrearsi con la natura - L'hashtag di questa ottava edizione sarà RestartFromNature con l’obiettivo di promuovere una cultura degli sport outdoor che rispetti l'ambiente e che sia in grado di concepire l'uomo come parte integrante di quella natura in cui vive e pratica attività sportive. La Montagna Pistoiese offre una ottima accoglienza oltre che luoghi ideali e ampi spazi naturali dove svolgere attività ed esperienze, in totale sicurezza.



Sezione cinema - È aperta la call per il concorso cinematografico internazionale Adventure Movie Awards, che da sempre accompagna la manifestazione, selezionando alcuni tra i migliori corto e medio-metraggi di avventura del panorama mondiale. I premi dell'edizione 2021 saranno: Grivel Golden Axe Award (la famosa picozza d’oro, Piolet D’Or) il premio per la miglior storia o spedizione. Adventure green award, il premio per il video più significativo sul tema natura ed ecologia. No Limits To Happiness Award, premio dedicato, assieme a Dynamo Camp, alla forza, alla resilienza e alle incredibili imprese di atleti, esploratori, viaggiatori disabili.



Scopi benefici - La manifestazione, organizzata grazie al contributo del Comune di San Marcello Piteglio (PT) e della Fondazione Caript, prevede un'ampia collaborazione con diverse realtà tra cui Dynamo Social Valley, Dynamo Sport, CAI Maresca, Slackline Toscana, Versante Apuano, Canyon Park, Terapia Forestale, Doganaccia 2000, IKP orienteering e il Master in Outdoor Education della fondazione Alma Mater di Bologna. Dynamo Camp Onlus sarà Charity partner del festival e il ricavato dalla vendita della t-shirt ufficiale andrà a sostegno dei progetti di Terapia Ricreativa Dynamo che la Onlus offre gratuitamente a bambini e ragazzi con gravi patologie e alle loro famiglie. Discover Pistoia e Naturart saranno invece tra i media partners di questo evento, che annovera già, tra i suoi sponsor, importanti aziende come Grivel, Teva e Hoka One One.



Per maggiori informazioni: www.adventureoutdoorfest.com