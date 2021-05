Torna “Buongiorno Ceramica!” in 45 città italiane

Sono ben 45 infatti le Città della Ceramica sparse in tutta Italia dove nell'arco di un weekend si succederanno, ovviamente nel totale rispetto delle normative anticovid, Performance, Laboratori, Concerti, Aperitivi col Maestro, Degustazioni, Mostre, Installazioni, Visite guidate, Workshop, Letture, e molto altro. Un gran piacere sia per gli adulti che per i più piccoli.



Ceramica e cucina - Buongiorno Ceramica è l’evento che fa dell'arte del modellare e smaltare un viaggio ideale attraverso l'Italia del fatto a mano, delle botteghe d'arte e degli atelier d'artista, della creatività che rinnova la tradizione, degli anziani maestri e dei giovani designer a confronto. Un viaggio che negli anni ha toccato piccoli centri storici e città d'arte, coinvolto laboratori e musei, spalancato le porte delle gallerie contemporanee, aperto i palazzi. L’evento ha modellato l'argilla e, con il parallelo evento "Fame Concreta", ha trovato nel cibo una nuova declinazione delle opere in ceramica. L'evento è un'occasione per fare shopping di pezzi unici, direttamente nelle botteghe e negli atelier.



Le città partecipanti - Le 45 città di antica tradizione ceramica sono: Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri, Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava de’ Tirreni, Celle Ligure, Cerreto Sannita, Città di Castello, Civita Castellana, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Monreale, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Savona, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo.



Per maggiori informazioni: www.buongiornoceramica.it