Torino Film Festival: un’edizione tutta in streaming

L’edizione numero 38 del Torino Film Festival era stata progettata originariamente secondo una formula mista, che sommava il piacere della fruizione in sala alla percezione allargata della Rete, ma i numeri drammatici dei contagi da Covid-19 hanno costretto gli organizzatori a trasformare l’evento e consentirne la fruizione esclusivamente online. L’appuntamento per gli appassionati è comunque tutta da godere da venerdì 20 a sabato 28 novembre 2020 con 133 film, tra lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi.

Il Torino Film Festival si propone anche in questo anno così difficile come luogo di incontro e confronto per il nuovo cinema internazionale nelle sue diverse prospettive e tendenze artistiche, con particolare attenzione alle cinematografie emergenti, ai giovani cineasti e agli indipendenti. Nelle sezioni competitive promuove la conoscenza e la diffusione di film di nuovi autori caratterizzati dall’originalità stilistica e formale.

In questa edizione numero 38 tutte le proiezioni avvengono online sulla piattaforma streaming di MYmovies (www.mymovies.it/). Un passaggio non facile, fortemente voluto dal Museo Nazionale del Cinema che, consapevole dell’importante valenza del messaggio culturale del cinema, nonostante il periodo di difficoltà ha ritenuto giusto investire un budget consistente in questa scommessa. Ne risulta un Il risultato è un festival diverso, ma tutto da godere in piena sicurezza: al ricco cartellone di film in programma si affianca un interessante apparato culturale di contenuti, tra cui strisce quotidiane con incontri con gli autori, presentazioni di film e libri, masterclass, eventi speciali, omaggi, programmi educational e focus su tematiche di attualità.

Alle ore 14 di ogni giornata del festival vengono pubblicati su MYmovies nuovi titoli che restano disponibili per 48 ore dalla pubblicazione sulla piattaforma. Questa regola non si applica ad alcuni spettacoli per i quali è comunque chiaramente indicato l’orario di inizio della programmazione e la durata della disponibilità. I film sono fruibili da PC e Mac con l’ultima versione di Google Chrome installata, oppure su tablet e smartphone di ultima generazione. In TV la visione è disponibile solo via Chromecast o AppleTV via AirPlay. Questa edizione digitale propone, oltre alla fruizione dei film nella sala virtuale su MYmovies, anche una serie di incontri e iniziative, trasmessi in streaming gratuito sul canale Youtube del festival all'indirizzo www.youtube.com/user/TorinoFilmFestival. Sono trasmesse in streaming anche l’apertura e la chiusura del Festival e i due eventi speciali, RadioAMARCORD (prodotto da Fonderia Mercury per la regia di Sergio Ferrentino), e Visioni Resistenti (curato Maurizio Pisani per la regia di Federico Mazzi). Fruizione online anche per la cerimonia di conferimento del premio Stella della Mole per l’Innovazione Artistica a Isabella Rossellini.

Gli accessi alla visione del singolo film o gli abbonamenti a tutta la manifestazione sono in vendita a partire dal 16 novembre. Gli abbonati possono fruire di tutti gli spettacoli fino a esaurimento posti. Le tariffe sono: per il singolo spettacolo: 3,50 euro; carnet da 10 spettacoli: 30,00 euro (da scegliere contestualmente all’acquisto del carnet); abbonamento a tutto il festival: 49,00 euro. La visione dei film privi del visto di censura non è consentita ai minorenni.

Inoltre, sul sito del Torino Film Festival il pubblico trova presentazioni, Q&A e contenuti speciali per conoscere meglio i film della selezione e i loro autori. Il programma dettagliato e le modalità di fruizione sono disponibili sul sito www.torinofilmfest.org.