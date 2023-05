Le sagre gastronomiche per il ponte del 2 giugno

Gli eventi di gusto in cui assaggiare i migliori prodotti del territorio e divertirsi in compagnia

SAGRA DEL PANE, Ampezzo (Udine) – Sabato 3 e domenica 4 giugno, appuntamento con la fragranza e con il buon sapore del pane e dei prodotti da forno nella splendida cornice delle montagne friulane. I chioschi vengono allestiti per le vie del centro nel pomeriggio del sabato: qui si possono assaggiare i piatti tipici a base di pane e altri prodotti locali. Stesso programma la domenica, con in più il tradizionale mercato in cui acquistare i prodotti della montagna e delle valli circostanti. INFO: www.facebook.com.

ERBE DEL CASARO, Valle Brembana (Bergamo) – Secondo fine settimana alla scoperta delle tradizioni e dei prodotti tipici delle diverse località della Valle Brembana. La manifestazione, dedicata alle erbe spontanee e ai formaggi tradizionali della Valle e giunta alla sua tredicesima edizione, raggiunge il suo apice nel weekend dal 2 al 4 giugno. Tra le numerose iniziative in programma, ricordiamo le attività all’aria aperta alla scoperta dei sapori, dei borghi, della flora e delle tradizioni dell’Alta Valle Brembana. Sono in programma gli “Aperitivi di Erbe del Casaro “, accompagnati da stuzzichi a base di erbe spontanee e formaggi tipici locali, proposti dai ristoranti degli undici comuni dell’Alta valle che aderiscono all’iniziativa. Il programma dettagliato è online sul sito ella manifestazione. Informazioni: www.erbedelcasaro.it.

SAGRA DELLA BUFALA, Cologno al Serio (Bergamo) – Restando nella Bergamasca, stavolta a Cologno al Serio, è da non perdere la settima edizione della Sagra della Bufala, con tutte le specialità gastronomiche dedicate a questo prodotto. Sede della sagra è Piazzale Mercato, lungo il fossato del borgo dove, nel ponte del 2 giugno si svolge il secondo dei tre fine settimana in programma (dopo l’appuntamento dal 1° al 4 giugno si continua anche dal 9 all’11). Qui possiamo gratificare il nostro palato con tante prelibatezze: dalla grigliata di carne di bufalo, piatto forte della festa, alle costate, alla tagliata e ai maxi hamburger, magari preceduti dai primi piatti della tradizione rivisitati con le specialità̀ di bufala. Tutte le sere, oltre a tanta buona musica dal vivo, si possono godere speciali cocktails e la migliore selezione di birre Grimbergen. La cucina è aperta dalle ore 19.00 (il sabato e nei giorni festivi anche a pranzo dalle ore 12.00). In caso di maltempo è a disposizione un’area coperta. È consigliabile la prenotazione. Informazioni: www.facebook.com.

FESTA DEL RISOTTO, Villimpenta (Mantova) - Villimpenta, piccolo borgo al confine tra le province di Mantova e Verona, dedica i primi tre weekend di giugno al risotto, suo piatto tradizionale per eccellenza. Appuntamento, dunque dal 1° al 4 giugno, e poi ancora dall’8 all’11 e dal 15 al 18, per assaporare questa meravigliosa prelibatezza, in una festa che giunge quest’anno alla sua 75esima edizione. Un’occasione perfetta per scoprire il risotto alla Villimpentese, preparato da abili maestri risottai secondo la tipica ricetta locale, depositata in uno studio notarile nel maggio del 1990. La ricetta originale prevede che il piatto sia realizzato utilizzando il riso semifino vialone nano, cotto a vapore in paiolo di rame o lega d’alluminio, condito con carne di maiale genuina e sapientemente lavorata. La festa si svolge presso il Castello Scaligero, e la sera prevede spettacoli gratuiti, bancarelle, luna park, pesca di beneficienza e musica dal vivo. Informazioni: www.facebook.com

MOSTRA DEL CHIANTI, Montespertoli (Firenze) – Un evento dedicati agli appassionati di vino e di cose buone, in programma per un’intera settimana, da sabato 27 maggio a domenica 4 giugno, tra le colline di Montespertoli, culla del più famoso vino toscano. La Mostra del Chianti, giunta alla sua 65esima edizione, riunisce prodotti tipici, tradizioni contadine e le grandi risorse di una terra ricca e prospera: i produttori di Chianti espongono le loro etichette per la degustazione e in piazza del Popolo sono allestiti gli stand gastronomici di prodotti locali. Ci sono anche convegni tecnici, degustazioni di prodotti locali, mostre, serate musicali. INFO: www.mostradelchianti.it.

FESTIVAL DEL BRODETTO E DELLE ZUPPE DI PESCE. Fano (Pesaro e Urbino) – Appuntamento da giovedì 1 a domenica 4 giugno per un lungo weekend di tradizione marinara e lezioni di cucina, letteratura e poesia, musica e divertimento. Il Festival internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce porta in primo piano la tradizione marinara e la cultura enogastronomica con squisiti sapori di mare e interessanti momenti di condivisione culturale. Sono in programma cooking show, musica, convegni, lezioni di cucina, degustazioni, corsi, giochi e gare sportive: il programma ha per protagonista assoluto il mondo della pesca, con tante proposte e attività per tutti. Da non perdere è anche il “Fuori Brodetto”, un evento che per un intero mese coinvolge un circuito di oltre trenta ristoranti marchigiani nei quali godersi la Zuppa di Brodetto a un prezzo speciale. Informazioni: www.festivalbrodetto.it.

SAGRA DELLE FRAGOLE E MOSTRA DEI FIORI, Nemi (Roma) - Appuntamento domenica 4 giugno a partire dalle ore 10.00 per l’edizione numero 90 della Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori, alla quale è dedicata, come vuole una lunghissima tradizione, la prima domenica di giugno. Le fragole e le fragoline di bosco sono il vanto dei boschi che circondano la cittadina di Nemi, la quale in occasione della festa viene addobbata con splendide composizioni di fiori, opera dei fiorai nemesi. Le fragole vengono distribuite per le vie del borgo; ci sono anche rievocazioni storiche, danze e balli tipici del folklore paesano. Informazioni: www.facebook.com.

SAGRA DEL PESCATO DI PARANZA, Castellabate (Salerno) – L’estate sta iniziando e il pesce conquista un posto d’onore sulle nostre tavole: lo conferma anche la 17esima edizione di questa bella sagra, in programma da venerdì 2 a domenica 4 giugno, nella Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate, presso il Piazzale Campo Dei Rocchi, a Castellabate, borgo reso celebre dal film “Benvenuti al Sud”, con Claudio Bisio. Ci sono gli stand gastronomici, i laboratori artigianali, i convegni sul mare e sulle Aree Marine Protette, e ancora spettacoli musicali, Luna Park per i bambini. Non manca, naturalmente, l’ottima “frittura di paranza”, protagonista della festa e preparata nella oramai famosa padella gigante di 4 metri di diametro, nella quale vengono fritti al momento oltre 25 quintali di pesce, serviti nelle tre serate della festa. Tutto il pescato è fornito esclusivamente dalla flotta peschereccia locale ed è quindi freschissimo. La festa si propone anche di promuovere lo splendido territorio del Cilento e di incentivare la pesca. In occasione della festa, il 2 e il 3 giugno si svolge inoltre la finalissima della 15 esima edizione del “Campania Festival – Concorso Nazionale Canoro”, riservato ai migliori talenti nelle categorie: Junior, Ragazzi, Giovani, Senior e Cantautori. Info: www.associazionepuntatresino.it/

GIROTONNO, Carloforte (Cagliari) – Dal 1* al 4 giugno il sapore del Mediterraneo riunisce, lungo la rotta del tonno, le storie e la cultura millenaria di un luogo di mare. Carloforte, sull'isola di San Pietro, regala una full immersion di gusto, allietata anche da momenti di musica e spettacolo, rinnovando la tradizione della pesca nella tonnara di San Pietro come avviene ogni anno dal 1738, anno di fondazione della città. Girotonno festeggia questa storia da quasi vent’anni: ricette locali e internazionali, una sfida gastronomica (la Tuna Competition) tra chef internazionali provenienti da sei paesi (Argentina, Giappone, Italia, Marocco, Messico e Portogallo), spettacoli, incontri e live cooking sono tutti dedicati a un unico protagonista, il tonno rosso di qualità. La manifestazione è anche occasione di uno scambio culturale tra gastronomi, chef di fama internazionale, esperti e giornalisti, tra regioni mediterranee che mantengono viva la tradizione di tonni e tonnare. Il momento clou dell’evento è il concorso di cucina, presieduto da una giuria di qualità; ci sono poi i Girotonno Live cooking e, sul lungomare e lungo le strade del centro storico, il mercatino con specialità agroalimentari locali e prodotti dell’artigianato sardo. Cuore pulsante dell’evento è il “Tuna Village”, il villaggio espositivo situato sulla banchina Mamma Mahon, aperto tutti i giorni fino alla mezzanotte, in cui partecipare a degustazioni di tonno e di specialità gastronomiche locali e della gastronomia giapponese. Girotonno è anche una bella occasione per scoprire le bellezze dell’isola di San Pietro, grazie a diversi itinerari di trekking in mezzo alla natura e tra i vicoli di Carloforte. Informazioni: www.girotonno.it.