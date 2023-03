Sagre gastronomiche: gli eventi del weekend

Vino e birra sono grandi protagonisti, ma non mancano tortelli, carni e tartufi . Ecco allora gli eventi da non perdere, all’insegna dei buoni sapori, in programma da venerdì 24 a domenica 26 marzo.

VINIFERA, Trento – Una bella occasione per scoprire le forme di viticoltura orientate alla sostenibilità e alla tutela del territorio: l’appuntamento con Vinifera, Mostra mercato dei vini artigianali dell’arco alpino, in calendario sabato 25 e domenica 26 marzo presso Il polo fieristico di Trento. Si incontrano oltre 100 vignaioli artigiani che hanno scelto di dedicarsi alla viticoltura sostenibile, i quali si riuniscono per raccontare i loro prodotti. Oltre ai produttori italiani sono presenti anche vignaioli provenienti da Francia, Austria, Svizzera e Slovenia. Si possono fare degustazioni e visite guidate ai vigneti dei produttori partecipanti, assistere a conferenze tematiche con esperti di enologia e viticoltura sui temi del vino biologico, del consumo critico e della ricerca enologica, e fare acquisti direttamente al banco dei produttori. Gli orari sono dalle 11.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 17.00). Si acquista un calice e si ha diritto al libero accesso alle degustazioni per l’intera giornata. Informazioni: www.viniferaforum.it.

BEEF & SNOW, Val d'Ega (Trentino Alto-Adige) – Si scia, si ammirano splendidi paesaggi e si mangia con gusto in Val d’Ega, per il secondo fine settimana di questa bella manifestazione che prosegue fino al 26 marzo. Tra una discesa e l’altra ci si ristora con le ottime carni di manzo locale nei rifugi e nelle baite dei comprensori sciistici di Obereggen, Carezza e Passo Oclini. Sono a disposizione degli affamati sportivi tante specialità altoatesine a base di carne, preparata anche in modo insolito. Informazioni: eggental.com.

MOSTRA VALDOBBIADENE CARTIZZE DOCG, Santo Stefano di Valdobbiadene (Treviso) – Appuntamento fino a giovedì 30 marzo con pranzi, cene, degustazioni guidate e un'esposizione di vini d'annata e di quelli già spumantizzati a Santo Stefano, frazione di Valdobbiadene, all’insegna delle migliori eccellenze vinicole del territorio. L’occasione è offerta dalla tradizionale Mostra Valdobbiadene Cartizze Docg, dedicata esclusivamente ai vini prodotti nel territorio. L’esposizione è suddivisa in due sezioni: “Primavera”, che presenta i vini dell’ultima annata di vendemmia, e “Spumanti”, con i vini già spumantizzati. Tutte da godere sono i pranzi e le cene “a tema”, le degustazioni guidate e la scoperta dei prodotti tipici come, tra gli altri, lo spiedo d’Alta Marca. Fanno da contorno eventi culturali, mostre fotografiche, passeggiate e convegni che celebrano l’eccellente produzione vinicola. La mostra è il primo dei numerosi appuntamenti di “Primavera del Prosecco” con eventi enoturistici su tutto il territorio da metà marzo a metà giugno, tra degustazioni, concerti, visite a pievi e borghi, e altre attività ancora. Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 23.00; sabato dalle ore 16.00 alle ore 23.00; festivi dalle ore 11.00 alle ore 23.00. Informazioni: www.primaveradelprosecco.it.

LOMBARDIA BEER FEST, Milano – Quattro spumeggianti giornate, dedicate alla birra artigianale, in programma da giovedì 23 a domenica 26 marzo in Piazza Città di Lombardia, a Milano, nella piazza coperta più grande d'Europa: il Lombardia Beer Fest® è il luogo perfetto per scoprire tutti i segreti della birra artigianale italiana: oltre alle degustazioni ci sono gli incontri con i mastri birrai, i corsi di approfondimento gratuiti per scoprire tante cose su questo mondo affascinante. Ad accompagnare i boccali spumeggianti non può mancare il miglior street food italiano. Per accedere alle degustazioni si acquista il bicchiere in policarbonato serigrafato, con tacca a 0,2 lt e da 0,4 lt, e con la relativa sacca portabicchiere, mentre per mangiare occorre munirsi degli appositi gettoni in vendita alle casse. In contemporanea si può partecipare anche al Festival dei Risotti, in cui gustarne tante ottime varietà, tra cui quello giallo alla milanese, ai funghi porcini o al radicchio trevigiano. Ingresso libero. Info: www.lombardiabeerfest.it.

FORMAGGI & SORRISI, CHEESE & FRIENDS FESTIVAL, Cremona - Tre giorni tutti dedicati al formaggio, alla scoperta dei prodotti caseari italiani e di tanti deliziosi derivati del latte provenienti da tutta Italia: appuntamento a Cremona nelle vie e nelle piazze del centro storico di Cremona da venerdì 24 a domenica 26 marzo. Una bella occasione per degustare, acquistare e conoscere meglio uno tra i prodotti Made in Italy più apprezzati e imitati al mondo. Sono in programma tanti eventi dedicati al grande pubblico di tutte le età, intrattenimento, spettacoli di animazione, sculture di formaggio, showcooking, laboratori esperienziali e disfide. Non mancano gli appuntamenti culturali e informativi,, tra i quali mostre, itinerari turistici, tavole rotonde, convegni, dimostrazioni dei metodi di arte casearia e didattica per grandi e piccini, degustazioni guidate di formaggi e di altri prodotti con speciali abbinamenti (composte, marmellate, mostarde, aceti e mieli e altre eccellenze gastronomiche) che ne esaltano il connubio al palato. INFO: www.formaggiesorrisi.it



ROLLING TRUCK STREET FOOD, Novara – Tante sfiziose specialità, buona musica, intrattenimento e spettacolo per una festa itinerante che da venerdì 24 a domenica 26 marzo fa tappa a Novara. I tanti e coloratissimi food track si concentrano in Piazza Puccini per una tre giorni a tutto sapore con tante tipicità della cucina di strada delle nostre regioni, alla quale si uniscono specialità della cucina internazionale, tra accostamenti inediti, sapori e profumi davvero invitanti. Tra i protagonisti ci sono pane e panelle, gnocco fritto, panzerotti, arrosticini, olive ascolane, mini arancini, ma anche hamburgher e pulled pork, Thaï vietnamita, Pad Thai, Korean corn dog, ravioli al vapore, involtini alle verdure, Eby Fry, takoyaki, samossa e molto altro. E per annaffiare doverosamente il tutto, non mancano boccali di birra spumeggiante, mentre l’intrattenimento di artisti di strada e DJ set completano il divertimento. Orario: dalle 11.00 alle 24.00. Informazioni: www.rollingtruckstreetfood.net.

SAGRA DELLA LUMACA D'ELITE, Casumaro di Cento (Ferrara) – Secondo fine settimana all’insegna delle lumache, da venerdì 24 a domenica 26 marzo, a partire dalle ore 19 (la domenica dalle ore 12.30). L’appuntamento è in via Garigliano 14 a Casumaro di Cento per scoprire piatti ricercati, abbinamenti sorprendenti e ricette sempre nuove. Informazioni: www.lumacadicasumaro.it.

FESTA DEL TORTELLO E DEL MAIALINO, Vicchio (Firenze) – Vicchio festeggia per cinque settimane, compresi i giorni di Pasqua, la tradizione e la buona gastronomia. Fino al prossimo 10 aprile, ogni sera l’appuntamento è con gli stand gastronomici aperti per cena, mentre sabato, domenica e festivi sono a disposizione anche a pranzo. Il menù della festa è all'insegna della buona cucina tradizionale e comprende tortelli fatti a mano, preparati con le patate mugellane e conditi con il classico ragù di carne o anche con ragù al cinghiale, ficattole, peposo di cinghiale, bistecca, pappardelle e molte altre specialità tipiche. La ficattola è una pasta fritta, che si può accompagnare sia con il dolce sia con il salato, tipica della regione Toscana, la cui composizione varia a seconda delle località. La festa si svolge all'interno del Lago Viola, situato in Località Boccagnello 15 a Vicchio, e si tiene in locali coperti e riscaldati. Quest'anno c’è anche uno spazio per bambini gratuito e area spiaggia sul lago. A disposizione ampi spazi naturali per fare una bella passeggiata e un parcheggio con area gratuita per la sosta di camper. Informazioni: www.facebook.com. https://www.facebook.com/festadeltortello.

MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO MARZUOLO DELLE CRETE SENESI, San Giovanni d'Asso (Siena) - Appuntamento sabato 25 e domenica 26 marzo a San Giovanni d’Asso, in Val d’Orcia, con uno dei prodotti di eccellenza delle crete senesi. Il Tartufo Marzuolo, conosciuto anche come Bianchetto in quanto varietà del più celebre tartufo bianco, viene raccolto nel periodo compreso tra gennaio e aprile. Il borgo toscano ospita per l’occasione un mercatino dedicato alla vendita di prodotti enogastronomici di filiera corta, prodotti bio e oggetti di artigianato. Sono in programma anche laboratori didattici, spettacoli musicali, un ritrovo di macchine d’epoca ed escursioni in MTB. Informazioni: www.tartufodisangiovannidasso.it.

SAGRA DEL CASTAGNOLO E CARNEVALE DI MEZZA QUARESIMA, Monte San Vito (Ancona) – Domenica 26 marzo ci si incontra nel borgo anconetano per l’edizione numero 54 della Sagra del Castagnolo, dolce tipico locale, In occasione del Carnevale di Mezza Quaresima. Ci si diverte con i giochi di squadra mascherati, con l'intrattenimento di Baldo's Channel, il gruppo musicale "Gli Amici dello Zio Pecos" ed infine con il tradizionale lancio delle salsicce con il paracadute. Informazioni: www.facebook.com.

SAGRA DEL TARTUFO MARZUOLO, Certaldo (Firenze) – Secondo fine settimana, sabato 25 e domenica 26 marzo, a partire dalle ore 19. 00 (la domenica anche a pranzo) con le 27esima edizione di questa bella sagra. Anche quest'anno i tartufai volontari dell'Associazione Tartufai della Bassa Valdelsa invitano tutti ad assaggiare le loro specialità a base di tartufo marzuolo. L’appuntamento è presso il Centro Polivalente Comunale, Viale Matteotti (zona Piscina). INFO: www.facebook.com.

SAGRA PISELLI E FAVE, Montegiordano (Cosenza) – Sabato 25 e domenica 26 marzo torna, dopo lo stop legato alla pandemia, la Sagra piselli e fave, iniziativa della Pro loco “Giardino Alto Jonio” di Montegiordano, giunta alle decima edizione. L’evento si svolge in via del Carmine, zona “Piano delle rose” , sabato dalle 18.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle ore 21.00. La sagra è patrocinata dal Comune, in collaborazione con la Condotta Slow Food Magna Grecia-Pollino, Comunità del verdone fulminante e della Tenuta del castello. Durante la sagra i visitatori posso degustare pietanze preparate con fave e piselli, protagonisti della festa, accompagnati da buon vino e tanto divertimento. Info: www.sagradeipiselli.com.