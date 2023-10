Roma, Notorious: riapre al pubblico lo storico locale

Situato in via S. Nicola da Tolentino 22, a due passi da due passi da una via iconica per il cinema mondiale come Via Veneto, la riapertura è stata festeggiata da tanti volti iconici dello spettacolo, tra cui Corinne Clery,che ha conosciuto suo marito proprio qui al Notorious 28 anni fa, Alba Parietti con Fabio Adami, laregista Michela Giraud, le attrici Francesca Valtorta, Elda Alvigni, Liliana Fiorelli e Federica Pagliaroli, Ludovica Bizzaglia, Francesca Luce Cardinale, Anna Sanfroncic, Noemi Brando con la regista Levi Riso, Angelica Giusto con Lana Vlady,. Tra i volti televisivi spiccano i nomi di Elena Santarelli, Andrea Dianetti e le ‘ Iene ‘Nina Palmieri e Roberta Rei,

Il Notorious torna così ad essere un tempio del divertimento, così come lo è stato in passato: Come la mitica sera in cui Julia Roberts, in semplice t-shirt bianca, è entrata a sorpresa in cucina e ha aiutato Carmelo a girare la sua famosa polenta; tutti ricordano la notte in cui al Notorious arrivò Maradona e anche Pelè! Addirittura, una sera Al Pacino è stato bloccato alla porta perché non era stato riconosciuto: per fortuna il divo è tornato il giorno successivo ed è entrato, stavolta senza incidenti. Il locale ha celebrato tanti momenti epici, come la serata in cui Renato Zero e Mia Martini hanno preso il microfono e cantato insieme, o la festa di matrimonio di Nancy Brilli e Massimo Ghini.





Insomma, nel locale si sono divertiti tanti volti noti, tra cui, per citarne solo alcuni: Charlie Sheen, Robert De Niro, Harvey Keitel, Lorenzo Jovanotti, Robert Downey Jr , Eddy Murphy, George Clooney, Grace Jones, Mike Tyson, Jean Claude van Damme, Silvester Stallone, Ursula Andress, Vittorio Sgarbi, Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, Stefania Sandrelli, Ornella Muti, Gianni De Michelis, Claudio Martelli, Renato Altissimo.