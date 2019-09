Riviera Romagnola: sapori per tutti con la Festa della piadina

Appassionati di buoni sapori , attenzione: l’appuntamento perfetto è a Bellaria Igea Marina, sulla Riviera Romagnola, da venerdì 13 a domenica 15 settembre, giornate in cui si celebra la sedicesima edizione della Festa della piadina . Ce n’è davvero per tutti i gusti, perché durante la festa questo “cibo dei poveri”, simbolo della tradizione culinaria di Romagna, si può assaporare in tante varianti, una più buona dell’altra, grazie alle proposte delle piadinerie presenti alla manifestazione lungo tutto il percorso dell’Isola dei Platani.

Si inizia dunque nel pomeriggio di venerdì 13 settembre con l’apertura del mercatino di prodotti tipici, agroalimentare e dell’artigianato. Verso le 18,00 gli stand gastronomici iniziano la cottura e la vendita della piadina. Sabato e domenica, invece, gli stand sono aperti fina dal mattino. Oltre alle prelibatezze e alle gioie del palato, ci sono tante occasioni di divertimento, con intrattenimenti e spettacoli per tutte le età: ci sono animazioni per i bambini, esibizioni di danza lungo l’Isola dei Platani e la possibilità di ballare in piazza Matteotti, con un palco dal quale si esibiscono tre orchestre, con spettacoli di prim’ordine per tutte e tre le serate della manifestazione.



Domenica sera gli amanti della cucina possono approfittare dei consigli dello chef Marco Frassante dell’Associazione Cuochi Romagnoli che propone curiose e gustose varianti nella preparazione e nella farcitura della piadina.



In occasione della Festa della Piadina è in programma inoltre un seminario promosso dall’Ordine dei giornalisti che affronta i temi di maggiore rilevanza per i consumatori nell’ambito della comunicazione sul cibo e delle corrette pratiche giornalistiche in questo settore. Il seminario vede la partecipazione di circa 50 giornalisti del settore agro-alimentare.



